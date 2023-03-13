В Хоперском заповеднике под Воронежем за год на 30% выросла популяция русской выхухоли

Численность составила 140-150 особей

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Хоперского государственного заповедника зафиксировали рост численности русской выхухоли до 140-150 особей, что на 30% выше уровня 2022 года. Об этом рассказала ТАСС в понедельник зоолог заповедника Наталья Марченко.

"Мы провели учет русской выхухоли, всего обследовали 115 озер, из них полностью высохло 67. Учет был проведен на 48 озерах, и на 11 из них нашли норы выхухоли. Численность - 140-150 [особей]", - рассказала она.

Ранее Марченко рассказала ТАСС, что в 2022 году в Хоперском заповеднике обнаружили 100-120 особей русской выхухоли. Она пояснила, что в годы максимального весеннего разлива в заповеднике образуется до 400 пойменных озер, где может селиться этот зверь.

Собеседница агентства уточнила, что для подсчета выхухоли ученые обследовали 93 км, или 45% от общей береговой линии озер в заповеднике, которая составляет 206 км. Она добавила, что русская выхухоль сохранилась на 11% общей береговой линии озер, тогда как в начале 1990 годов ее выявляли на участке 200 км, или почти на всей береговой линии, в те годы общая численность животного превышала 2 тыс. особей.

Марченко отметила, что требуется более внимательное изучение проблем русской выхухоли, обследование всего ареала ее обитания, разработка новой методики для подсчета численности на большой территории - в поймах Волги, Дона, Днепра.

Хоперский государственный заповедник образован в 1935 году для сохранения популяции русской выхухоли, занесенной в Красную книгу РФ. Общая площадь заповедника - 16,2 тыс. га, он расположен в долине реки Хопер в восточной части Воронежской области.