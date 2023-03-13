Под Астраханью запустят гидротехническое сооружение для удержания паводковых вод

Объект поможет предотвратить гибель рыбы на ерике Дальчинский в Лиманском районе

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Строительство гидротехнического сооружения (ГТС) для удержания паводковых вод и предотвращения заморов рыбы на ерике Дальчинский в Лиманском районе Астраханской области завершили, готовится ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщила в понедельник журналистам служба природопользования и охраны окружающей среды региона.

"После зимнего перерыва возобновлено строительство пяти ГТС в зоне западных подстепных ильменей. На четырех объектах уже завершены бетонные работы. Кроме этого, завершено строительство ГТС на ерике Дальчинский, готовится ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с окончанием зимнего сезона также возобновили расчистки водных объектов региона в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Работы ведутся в соответствии с графиком.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее предложил продлить сроки реализации проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года или разработать новый проект "Комплексное оздоровление дельты реки Волги". По словам Бабушкина, "нужны время и средства для качественного дноуглубления рек, обводнения зоны западно-подстепных ильменей, проведения рыбохозяйственной мелиорации и очистки прибрежных зон водных объектов от мусора".

Ранее сообщалось, что нехватка воды в сельских районах является одним из наиболее острых вопросов для жителей Астраханской области, недостаточный уровень воды привел к обмелению озер и каналов на нижней Волге и заморам рыбы. Отсутствие необходимых ГТС не позволяет удержать большее количество воды после паводка для нужд населения, а также наполнить ильменные водоемы.

По прогнозам властей, паводок в Астраханской области в 2023 году пройдет по сценарию прошлого года, что позволит создать благоприятные условия для обеспечения водой сельхозугодий и полноценного нереста рыбы. Уровень воды в реке зависит от объема сброса воды с Волжской ГЭС - самой крупной гидравлической электростанции Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы.