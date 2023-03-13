На дороге к Кисловодску из-за дождя и тумана ввели принудительное снижение скорости

Для этого служебные автомобили ДПС с включенными проблесковыми маячками занимают обе полосы в одном направлении и движутся со скоростью 90 км/ч

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начали применять принудительное снижение скорости на трассе к Кисловодску из-за непогоды. Видимость на дороге ограничена из-за дождя, снега и тумана, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Чтобы предупредить возможные аварийные ситуации, связанные с нарушением скоростного режима на мокрой дороге, дежурные экипажи ДПС спецбатальона применяют метод принудительного снижения скорости. Мероприятие проводится на федеральной трассе Минеральные Воды - Кисловодск", - говорится в сообщении.

Федеральная автомобильная дорога связывает международный аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Железноводском, Ессентуками и Кисловодском. По данным краевого управления ГИБДД, на дороге наблюдается дождь, снег и туман. Для принудительного снижения скорости автомобилей служебные автомобили ДПС с включенными проблесковыми маячками занимают обе полосы в одном направлении и движутся со скоростью 90 км/ч.

В начале марта на Ставрополье установилась солнечная и теплая погода, температура воздуха поднималась выше 20 градусов тепла. В ночь с 12 на 13 марта в регионе начались дожди, местами сильные. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионе прогнозируются дожди, мокрый снег, туман. Температура воздуха ночью может опуститься до минусовых температур, это может привести к гололеду.