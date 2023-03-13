В Бийске для борьбы с подтоплениями привлекли спасателей

По информации ГУ МЧС по региону, с городских улиц откачали около 350 куб. м воды

БАРНАУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Около 350 куб. м воды откачали спасатели с улиц города Бийска в Алтайском крае, где потепление стало причиной массового подтопления дорог. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В помощь администрации города пожарно-спасательный отряд №2 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на улице Можайского для откачки воды выставил мотопомпу "МП-1600" с привлечением двух человек личного состава. В течение четырех часов откачено более 350 куб. м воды", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространились фото и видео улиц Бийска, заполненных талыми водами. Подтопления мешали проезду транспорта и движению пешеходов.

В ГУ МЧС отметили, что дорожное полотно было полностью осушено, проезд автомобильного транспорта обеспечен. Глава города Виктор Щигрев в своем Telegram-канале сообщил, что муниципальные службы продолжают бороться с талой водой. Представители городских властей объезжают участки, подверженные подтоплению.

"В зависимости от ситуаций в жилых районах, оперативно перестраивается план работ. На устранение скоплений воды направлена техника МУП "Водоканала", Бийской службы спасения, подключились и индивидуальные предприниматели. Обращений достаточно, на каждое из которых службы стараются оперативно реагировать", - написал он.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что поручил региональному правительству помочь городской администрации в борьбе с подтоплениями. "Задача краевых властей как раз в этом - если мы видим, что в каком-то муниципалитете назревает кризисная ситуация, мы должны включиться по своей линии. Дал соответствующие поручения членам правительства. Жду результатов и обязательно вам о них расскажу", - заявил глава региона в Telegram-канале.