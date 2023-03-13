Новый этап расселения аварийного жилья затронет 14 тыс. жителей Астраханской области

Площадь расселения составит 270 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Реализация нового этапа программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, позволит расселить 14 тыс. жителей Астраханской области, проживающих в девяти районах региона. Данные сообщили во время рабочей поездки в Астрахань группы выездного мониторинга публично-правовой компании "Фонд развития территорий", сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

Рабочая группа выездного мониторинга контрольного управления ППК "Фонд развития территорий" проверяет в Астраханской области расходование средств и соблюдение жилищных прав граждан при переселении из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По данным областных властей, фактически в рамках данного этапа были расселены около 3 тыс. человек из более чем 40 тыс. кв. м аварийного жилья в шести муниципалитетах. Фонд развития территорий выделил на мероприятия по расселению средства в размере 1,24 млрд рублей.

"Как отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, с задачей, которую поставил губернатор Игорь Бабушкин, в регионе справились. Сейчас Астраханская область входит в число 15 регионов из 85, которые претендуют на средства Фонда уже в текущем году. Михаил Богомолов подчеркнул: принципиально важно войти в новую программу, так как сформированный реестр аварийного жилья значительно превышает объем предыдущего этапа и составляет 270 тыс. кв. м, на которых проживают 14 тыс. граждан", - говорится в сообщении, с уточнением, что мероприятия программы затронут жителей девяти муниципальных образований региона.

По словам Богомолова, при реализации нового этапа программы расселения одним из главных механизмов станет стимулирование строительной отрасли к возведению жилья класса "стандарт". С 2016 года в Астраханской области таких домов практически не строилось, но при государственном субсидировании застройщики начали заниматься проектированием квартир, подходящих по критериям под жилье в рамках программы расселения. Например, в сентябре прошлого года был сдан многоквартирный дом в микрорайоне Бабаевского Астрахани, а позже еще четыре дома - в селе Началово Приволжского района региона.

Порядка 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.