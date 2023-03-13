Эксперт заявил, что нехватка круизных судов мешает росту турпотока на Чукотке

По мнению сотрудника национального парка "Берингия" Максима Антипина, запуск новых судов позволит потенциально увеличить турпоток до 5-10 тыс. человек ежегодно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Увеличение количества круизных судов позволит повысить турпоток на Чукотку, в том числе в национальный парк "Берингия". Такое мнение выразил ТАСС в понедельник сотрудник парка Максим Антипин в кулуарах Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

"Мы ограничены количеством круизных судов, это единственный доступный транспорт. У нас сейчас работают всего три судна. В идеале нужно задействовать не меньше десяти судов", - сказал Антипин.

Он добавил, что запуск новых судов позволит потенциально увеличить турпоток в парк до 5-10 тыс. человек в год. "В настоящее время турпоток до 2 тыс. человек, это круизные туристы. Все, кто едут на остров Врангеля, заходят в парк "Берингия", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, увеличение количества судов позволит снизить цены на круизы в регионе. "Цена на двухнедельные круизы сейчас составляет порядка $10 тыс., это очень дорого. Надо делать более доступными, например, запустить отдельные рейсы из Анадыря, сокращать длительность круизов, делать многоуровневые сервисы", - подчеркнул Антипин.

Он добавил, что у Чукотки есть высокий потенциал для привлечения новых туристов. "В регионе все доступно - птичьи базары, лежбища моржей и другие памятники эскимосской культуры. Наиболее знаковым объектом является самая восточная точка Евразии - мыс Дежнева, где находится стела Дежнева", - резюмировал собеседник агентства.