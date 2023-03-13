13 марта, 17:47

В Тобольске переименовали федеральный объект культурного наследия, посвященный Ермаку

Ему присвоили название "Памятник Ермаку"

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Федеральный объект культурного наследия в Тобольске, "Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича", переименовали в "Памятник Ермаку" после проведения историко-культурной экспертизы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Изменено наименование объекта культурного наследия федерального значения "Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича", расположенного в Тобольске. Объект признан памятником 63 года назад, в 1960 году. Все это время памятник имел спорное наименование. Это связано с легендарностью личности атамана Ермака, имя которого не зафиксировано в письменных источниках. Заключение государственной историко-культурной экспертизы по уточнению сведений о памятнике сродни историческому роману приоткрывает завесу тайны вокруг личности покорителя Сибири", - говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что на основании распоряжения комитета об уточнении сведений в реестр объектов культурного наследия внесут изменения в соответствии с уточненным наименованием объекта - "Памятник Ермаку". 

Теги:
РоссияТюменская область
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