Эксперт: река Ахтуба может стать судоходной после расчистки

Руководитель центра по защите и восстановлению малых рек и водоемов ФНЦ агроэкологии РАН Александр Истомин также отметил, что, управляя сбросом через волгоградский гидроузел, можно как увеличить объем поступающей воды в реку, так и уменьшить их

ТАСС, 14 марта. Река Ахтуба, которая протекает на территории Волгоградской и Астраханской областей, может снова стать судоходной при выполнении двух условий - ее расчистки, а также увеличении сбросов воды через Волжскую ГЭС. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра по защите и восстановлению малых рек и водоемов ФНЦ агроэкологии РАН Александр Истомин.

"Река Ахтуба целиком зарегулирована, водность в этой реке целиком зависит от объемов сбросов через волгоградский гидроузел. Поэтому если это будет все решено комплексно - проведена расчистка, а также при наличии свободной воды увеличены сбросные расходы через волгоградский гидроузел - то, конечно, Ахтуба сможет и, наверное, и должна быть судоходной. Потому что водный транспорт является одним из самых дешевых, простых и востребованных в наше время", - сказал Истомин.

Ученый отметил, что управляя сбросом через волгоградский гидроузел, можно как увеличить объем поступающей воды в реку Ахтуба, так и уменьшить их.

В марте 2023 года власти Волгоградской области заявили о старте работ по расчистке русла обмелевшей реки Ахтубы - до ноября 2024 года будет проведено углубление участка протяженностью 9,9 км, а также работы по благоустройству и озеленению прибрежных зон.

Реки Ахтуба и Волга образуют Волго-Ахтубинскую пойму, которая играет важнейшую роль для засушливых регионов - Волгоградской, Астраханской областей. Спустя время после строительства Волжской ГЭС ранее судоходная река Ахтуба сильно обмелела и заилилась, во многих местах из-под воды вышли песчаные островки, а где-то реку можно перейти чуть ли не вброд.

По данным администрации Волгоградской области, углубление русла Ахтубы будет способствовать повышению объема поступающей в реку во время паводка воды и улучшит питание ериков и озер поймы.