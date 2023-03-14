В Хабаровском крае установили охранные зоны для двух кедровых рощ

По словам главы региона Михаила Дегтярева, это позволит снизить негативное воздействие людей на места, где растут деревья

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Режим охраны двух кедровых рощ усилили в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Для двух кедровых рощ в Нанайском районе, которые относятся к памятникам природы краевого значения, мы установили охранные зоны. Мною подписано соответствующее постановление. Усиление режима позволит снизить антропогенное воздействие на места произрастания кедра корейского. Он служит источником корма для многих видов животных и птиц", - написал Дегтярев.

Он добавил, что памятник "Роща кедра корейского - равнинный кедровник" расположен в болотистой долине Амура в районе села Маяк. Статус памятника природы роща получила в 1997 году. В том же году аналогичный статус был присвоен "Роще кедра корейского - лесная площадь" в долине реки Нюра. Это территория гнездования редкого вида пернатых - мандаринки.

По информации с сайта правительства Хабаровского края, с 2021 года в регионе установили охранные зоны для 21 памятника природы и природного парка, расположенных в центральных и южных районах региона. В границах охранной зоны устанавливаются ограничения на ведение строительных работ, добычу полезных ископаемых, загрязнение территории и водных объектов. Кроме того, это позволяет упорядочить туристическую деятельность.

Работа по созданию охранных зон продолжается, к 2025 году планируется установить свыше 30 охранных зон для памятников природы, находящихся в центральных и северных районах края.