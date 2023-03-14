ДНР подключится к программам оздоровления Дона для опреснения Азовского моря

В регионе уже ведутся работы по расчистке мелких и средних рек, которые питают море пресной водой

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) намерена присоединиться к утвержденным в России программам по оздоровлению реки Дон, чтобы снизить соленость Азовского моря и тем самым поспособствовать увеличению промысловых запасов морской рыбы. Об этом сообщил ТАСС во вторник врио председателя государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР Андрей Судьин.

"Основная проблема снижения объемов промысла в Азовском море - это его засолонение. Потому что соленость средняя примерно 15 промилле, что несвойственно для Азовского моря. Это комплексная проблема, к решению которой подходят сейчас, в принципе, все. Есть утвержденная программа, которая будет способствовать оздоровлению реки Дон, реки Кубань. Так или иначе Северский Донец (река, протекающая через Белгородскую, Ростовскую, Харьковскую области, ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) является притоком реки Дон, поэтому мы сейчас вольемся в реализацию этих мероприятий как полноценные участники", - сказал Судьин.

Как подчеркнул руководитель Госводрыбхоза ДНР, регион уже занимается расчисткой мелких и средних рек, которые питают Азовское море пресной водой. "В этом году на полпромилле понизилась соленость вследствие того, что опять началась подача по Северо-Крымскому каналу пресной воды в Крым. Поэтому можно сказать, что один из ключевых факторов, который повлиял на резкое повышение солености - это отсутствие в том числе подачи воды через этот канал", - добавил Судьин.

Азовское море омывает побережья нескольких регионов России. Оно является самым мелким морем в мире, его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений роста солености ранее ученые называли рост популяции медуз. Причиной увеличения количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.

В декабре 2022 года Минприроды РФ анонсировало создание комплексного федерального проекта по оздоровлению всех рек и озер в России. Запустить его предполагается по нацпроекту "Экология", в который уже входят федеральные проекты "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал" и "Оздоровление Волги". В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что федеральная работа по оздоровлению водных объектов в среднесрочной перспективе будет распространена в том числе на Дон.