В Псковской области число случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 25%

В регионе выявили 260 заболевших COVID-19

ПСКОВ, 14 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом на территории Псковской области за последнюю неделю снизилось более чем на 25%, при этом в Пскове заболеваемость превысила среднеобластной уровень в 1,6 раза, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области по сравнению с предыдущей неделей, количество заболеваний новой коронавирусной инфекцией снизилось на 25,9%, заболеваемость составила 41,92 на 100 тыс. населения - 260 случаев. В Пскове заболеваемость снизилась на 35,6%, что выше среднеобластной заболеваемости в 1,6 раза", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, среди жителей региона, у которых выявлен коронавирус, более 10% дети и подростки в возрасте до 18 лет. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: в городе Пскове, а также Гдовском, Псковском, Стругокрасненском, Порховском, Печорскиом, Опочецком, Пушкиногорском и Палкинском районах.

"Рост заболеваемости отмечается в восьми районах области. [В их числе] Гдовский, Дедовичский, Опочецкий, Палкинский, Печорский, Псковский, Пушкиногорский, Стругокрасненский. В пяти районах области случаев не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется рекомендация соблюдать социальную дистанцию. По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 127 669 человек, выздоровели 125 176 пациентов, 1 965 человек умерли. За последние сутки в регионе выявлено 49 новых случаев заражения. Карантин по коронавирусу в регионе продлен до конца 2023 года.