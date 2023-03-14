Более 100 музыкальных инструментов войдут в экспозицию музея гармони в Ивановской области

Выставка пройдет при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив

ТАСС, 14 марта. Более 100 музыкальных инструментов войдут в экспозицию Музея русской гармони, который откроется в 2023 году в Кинешме Ивановской области при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила ТАСС руководитель музея Светлана Соколова.

"Мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив в размере более 499 тыс. рублей на создание в Кинешме Музея русской гармони. Планируем открыть музей в мае-июне этого года. В экспозицию войдут порядка 130 гармоней из коллекции моего отца - Валерия Соколова", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на выставке будут представлены редкие экземпляры данного музыкального инструмента. "Например, в коллекции хранится гармонь, которая была выпущена в качестве сувенира тульской фабрикой специально к Олимпиаде 1980 года. Также есть старинная гармонь, которая, как мы полагаем, принадлежит к тем инструментам, которые одними из первых появились в России. Мы сейчас работаем над ее изучением", - уточнила Соколова.

Она добавила, что новый культурный проект разместится в том же здании, где располагается известный Музей валенка, но в другом помещении. "На выделенные средства мы планируем отремонтировать это помещение", - подытожила собеседница агентства.

Президентский фонд культурных инициатив провел восемь конкурсов с июня 2021 года - начала реализации проекта. По итогам первого конкурса в 2023 году грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны. Общая сумма поддержки составила более 3,6 млрд рублей.