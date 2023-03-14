Глава Башкирии заявил, что республика готова шить спортивную одежду для самбистов

По мнению Радия Хабирова, необходимо сделать форму для занятий доступной

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пошив качественной спортивной одежды для занятий самбо готовы организовать в Республике Башкортостан. Об этом на пленарном заседании форума "Наука побеждать" сообщил глава республики Радий Хабиров.

"У нас в республике, наша федерация [Федерация самбо Республики Башкортостан], организовала пошив одежды - это очень важно, это специфическая одежда. <…> Если будет поддержка федерации, то мы готовы выделить субсидию из бюджета республики на поддержку пошива одежды [для самбо]. <…> Если такое решение будет, то мы можем на себя взять эту ношу", - сказал он.

Хабиров отметил, что важно сделать форму для занятий самбо доступной. "Только куртка, мы изучали, может [стоить] до 5 тыс. рублей. Мы весь набор вместе с шортами, со всем мы можем [сшить] за 2,5 тыс. рублей", - пояснил он.

Глава Башкирии отметил, что в 19 школах региона уже проходят занятия по самбо, до конца года их число будет увеличено до 29.

"Нужно думать уже сейчас именно о создании ресурса, кадровой базы для тренеров [в сельское местности]", - отметил Хабиров.