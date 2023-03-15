В Петербурге открывается VII Международный форум труда

В рамках мероприятия состоится конференция "Бережливое управление в деятельности органов государственной власти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. VII Международный форум труда в среду начинает работу в Петербурге. Более 5 тыс. делегатов и гостей форума обсудят вопросы и проблемы в сферах труда, занятости и трудовой миграции, сообщили организаторы мероприятия.

Основная часть мероприятий пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко отметил, что впервые на этой площадке состоится конференция "Бережливое управление в деятельности органов государственной власти". На выставке "Кадры. Управление. Безопасность" будут представлены товары и услуги, которые предлагаются на рынке работы с персоналом, средств индивидуальной защиты, охраны труда, оценки квалификации.

Также в среду в кампусе Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача" откроется Международный молодежный форум труда.

В тот же день в рамках форума в Таврическом дворце пройдет конференция "Регулирование международных миграционных процессов на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ)". Парламентарии и эксперты обсудят новые формы организованного набора и формирование общего рынка труда стран СНГ. В международной конференции по регулирование миграционных процессов примут участие парламентарии, представители министерств и ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

"Наша главная задача - сближение и гармонизация законодательств стран-участниц Содружества. Мы крайне заинтересованы в организации диалога, в рамках которого представители различных ветвей государственной власти, бизнеса, специалисты кадрового рынка, ученые и эксперты могут вести совместный поиск ответов на современные вызовы", - сообщил заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Алексей Должиков.