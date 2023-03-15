Алтайские депутаты попросили вернуть военную подготовку в школы с 5-го по 11-й класс

Модуль могут ввести как внеурочную деятельность, но только после одобрения родителей

ТАСС, 15 марта. Депутаты Госсобрания республики Алтай - Эл Курултай - направили обращение в Минпросвещения РФ с просьбой вернуть обязательную начальную военную подготовку для учащихся 5-11-х классов. Об этом сообщается на сайте Госсобрания в среду.

"Принято обращение по вопросу введения начальной военной подготовки в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

В настоящее время, согласно программам Минпросвещения, элементы начальной военной подготовки внедрены в курс ОБЖ. Кроме этого, модуль начальной военной подготовки могут ввести как внеурочную деятельность, но только после одобрения родителей, и не является обязательным.

Уточняется, что депутаты предлагают ввести начальную военную подготовку в качестве самостоятельной учебной дисциплины для обучающихся 5-11-х классов. Согласно тексту обращения, мобилизация показала, что молодые люди, получившие образование после 1990-х годов, не обладают навыками по разбору автомата, метанию гранат.

"Учебный курс должен быть практико-ориентированным, учебные классы укомплектованы необходимым оборудованием (тиры, макеты оружия, муляжи гранат, перевязочный материал и т. п.). Отдельно предусмотреть модуль по патриотическому воспитанию. В конце курса вывозить обучающихся на стрельбы и учебные сборы в воинские части", - говорится в обращении.

Депутаты также предлагают разрешить вести занятия отставным офицерам, участникам боевых действий.