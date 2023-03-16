В Якутии премия лучшим педагогам-наставникам станет ежегодной

Победители конкурса получат по 100 тыс. рублей

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Премия главы республики лучшим педагогам-наставникам из всех 36 районов Якутии будет присуждаться ежегодно. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Начиная с 2023 года ежегодно 36 лучшим педагогам-наставникам из каждого района Якутии будут присуждать премию главы республики за высокие результаты профессиональной деятельности", - говорится в распространенном сообщении.

Лучшего педагога-наставника в каждом муниципальном районе и городском округе определят на основании конкурсного отбора и открытым голосованием. Конкурс будет проходить ежегодно с августа по сентябрь и вручение премий будет проходить ко Дню учителя, отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

При оценке кандидатов будут учитывать достижения в наставнической деятельности, наличие авторских методик, использование индивидуальных программ развития, создание условий для профессионального роста педагогов, отметили в правительстве.

Об учреждении премии в размере 100 тыс. рублей педагогам-наставникам объявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания к парламенту республики в декабре 2022 года.