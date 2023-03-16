В Красную книгу Алтайского края включили впервые выявленных в регионе птиц и насекомых

Специалисты Минприроды края собрали точные сведения о нахождении в регионе морского голубка, японодедки поточного и стрекозы шафрановой

БАРНАУЛ, 16 марта. /ТАСС/. В Красную книгу Алтайского края включили два новых вида птиц и три новых вида насекомых, входивших в Красную книгу России, а также впервые выявленных в регионе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства природы региона.

"Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, дополнен двумя видами птиц: малым бакланом и морским голубком, а также тремя видами насекомых (стрекоз): дозорщиком-императором, японодедкой поточным, стрекозой шафрановой", - отметили в пресс-службе Министерства природы Алтайского края.

Малый баклан и дозорщик-император ранее были включены в Красную книгу России. По морскому голубку, японодедке поточному и стрекозе шафрановой специалисты Минприроды края впервые собрали точные сведения о нахождении этих видов в регионе.

Кроме того, в приказе регионального Минприроды установлены суммы ущерба от незаконной добычи редких птиц. За убийство морского голубка - 10 тыс. рублей, малого лебедя - 25 тыс. рублей, ходулочника - 50 тыс. рублей.

В список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, включен 171 вид, в том числе такие исчезающие виды, как снежный барс, манул, кабарга, аргали.