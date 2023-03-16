В МЧС сообщили, что пожароопасный сезон в ЕАО начнется позже обычного

Для мониторинга термоточек в регионе, в частности, задействовали беспилотную авиацию

ТАСС, 16 марта. Пожароопасный сезон в Еврейской автономной области начнется позже обычного из-за большого количества выпавшего снега. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе территориального управления МЧС.

"Пожароопасный период будет позднее обычного, так как [выпало] много снега", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в области зафиксировали семь термоточек, но затем снова пошел снег.

Глава регионального управления МЧС России Алексей Шапошников уточнил, что в области действуют около 140 специальных мобильных групп, в задачи которых входит патрулирование территорий, оперативное реагирование и контроль за ситуацией с природными возгораниями. Общая численность группировки сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций достигает 4 тыс. человек и 730 единиц техники. Для более эффективной работы патрульных групп по выявлению термоточек задействовали беспилотную авиацию.

Весенний паводок для автономии не характерен. Область больше подвержена подтоплениям в летний период, пример тому - крупномасштабное наводнение в русле реки Амур в 2013 году. Правительство региона произвело необходимые расчеты, результатом которых стало выделение средств из федерального бюджета на строительство нескольких гидротехнических сооружений (дамб), а также на выполнение берегоукрепительных работ.