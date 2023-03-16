В летних лагерях Хабаровского края в 2023 году планируют принять 80 тыс. детей

По данным пресс-службы краевого правительства, во время летней оздоровительной кампании 2022 года в регионе отдохнули более 72 тыс. детей

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Загородные центры и лагеря в Хабаровском крае примут летом свыше 80 тыс. детей. Об этом сообщили в четверг на сайте регионального правительства.

"В регионе появилось семь новых учреждений, которые смогут принять школьников на летних каникулах. Всего этим летом в Хабаровском крае будут работать более 420 таких организаций, отдохнуть в которых смогут свыше 80 тыс. детей. Это 17 загородных центров, 372 лагеря с дневным пребыванием, 32 лагеря труда и отдыха, а также краевой палаточный лагерь в селе Сикачи-Алян", - говорится в сообщении.

Во время летней оздоровительной кампании 2022 года отдохнули более 72 тыс. детей, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова сообщается, что помимо увеличения сети учреждений детского отдыха, расширяются и возможности уже давно работающих центров. В 2023 году регион получил 79 млн рублей на обновление материально-технической базы загородных центров и к лету в краевых оздоровительных организациях в районе имени Лазо и Комсомольском районе будут построены четыре современных благоустроенных корпуса.

Для того, чтобы сделать загородный отдых доступнее, жителям края предоставляется частичная компенсация стоимости путевки. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на территории региона. Компенсацию можно получить неограниченное количество раз - за весенние, летние, осенние и зимние каникулы. При этом требования к уровню дохода семьи не предъявляются. Для оформления выплаты следует обращаться в Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования.