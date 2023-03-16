16 марта, 08:29

В Мелитополе появится мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"

Куратором проекта стал и.о. министра культуры Запорожской области Юрий Кованов

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" создадут в Запорожской области. Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области по распоряжению президента Российской Федерации будут восстановлены монументы Великой Отечественной войны, а в Мелитополе появится мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". В уникальном парке будет храниться подлинная память о наших героических соотечественниках", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что куратором проекта назначен и.о. министра культуры Запорожской области Юрий Кованов. Уже определено место для размещения мультимедийного парка - на улице Дзержинского в Мелитополе. В ближайщее время планируется проектирование и подготовка территории для создания парка. В проекте учтут мнение жителей региона.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране. География его площадок простирается через всю страну. История создания мультимедийных парков начинается в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых подготовили первую временную интерактивную выставку. В экспозициях парка показано более 1 000 лет истории России. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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