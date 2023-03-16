Кенозерский нацпарк издал книгу о том, каким должен быть дом в заповедной деревне

Жителям, в частности, разрешили устанавливать пластиковые окна, но рекомендовали, чтобы они были с переплетами

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Кенозерский национальный парк выпустил книгу "Дом в заповедной деревне" о том, как должен выглядеть дом на особо охраняемой природной территории на севере, сообщает в четверг пресс-служба парка.

"Как все легко испортить … или исправить" - гласит подзаголовок нового издания "Дом в заповедной деревне". Книга объясняет, как можно сделать свое жилище функциональным, уютным, но в то же время соответствующим традиционному колориту северной деревни", - говорится в сообщении.

На страницах книги представлены правила землепользования и застройки на территории Кенозерского национального парка и предложения по улучшению внешнего вида домов и деревень.

Например, можно устанавливать пластиковые окна, но рекомендовано, чтобы они были с переплетами. Или можно сделать современную кровлю, но естественных природных цветов, можно обшивать дом, но избегать при этом кричащих оттенков. "Традиционная деревня со стройными рядами деревянных домов, с банями и амбарами постепенно перемещается в музеи под открытым небом, на страницы книг и кадры кинофильмов, - приводит пресс-служба слова и.о. директора нацпарка Александры Яковлевой. - Те места, где удается сохранить живую традицию, уже стали популярными у туристов. Сюда едут за вдохновением и поиском смыслов. И эта популярность будет только расти. Зачем нам туристы? За десятилетия, прошедшие с момента образования Кенозерского национального парка, стало очевидно, что туризм - одно из немногих направлений для развития удаленных деревень".

Все рекомендации в книге представлены наглядно, при помощи фотографий домов, сделанных в Кенозерье, строительных схем и иллюстраций художниц Анны Вешкурцевой и Юлии Соколовой. Издание распространяется бесплатно среди жителей Кенозерского национального парка. Книга вышла при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории.