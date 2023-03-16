Лесникам новых регионов России в 2023 году повысят зарплаты

Субъекты также получат новую лесопожарную и лесохозяйственную технику

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лесные ведомства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году получат новую технику, а лесникам повысят зарплату. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Рослесхоза.

"Главные задачи на 2023 год в этих регионах - это создание и доработка нормативно-правой базы на переходный период, охрана лесов от пожаров, повышение заработной платы сотрудникам лесного хозяйства и привлечение профильных специалистов в регионы, закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также проведение работ по лесовосстановлению и лесоустройству", - говорится в сообщении.

При этом сотрудники лесных ведомств новых регионов продолжают обучаться структуре государственного управления лесами и предоставлению госуслуг, организации использования лесов, правилам предоставления лесных участков гражданам и юридическим лицам, лесоустройству, нормативно-правовому регулированию воспроизводства лесов и лесоразведения, основам государственного лесного надзора и финансовому обеспечению управления лесами. Кроме того, в 2023 году четыре новых региона присоединятся к международной акции "Сад Памяти" и всероссийской акции "Сохраним лес".

"Новые территории сейчас проходят интеграцию в лесное хозяйство Российской Федерации. Исходя из рекомендаций Рослесхоза и глав регионов, новым субъектам необходимо проработать свои структуры управления лесами с учетом всех особенностей. У нас должна быть понятная "матрица" лесного хозяйства - это охрана лесов от пожаров, лесовосстановление, защита насаждений от болезней, мероприятия по профилактике незаконной рубки и других нарушений. Мы все это ставим в систему, начиная от школьных лесничеств и заканчивая лесопитомниками и пожарно-химическими станциями. Всю эту работу нам необходимо доделать в ближайшее время", - заявил глава Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.