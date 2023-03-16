КПП "Караузек" на границе с Казахстаном под Астраханью модернизируют до конца 2024 года

На эти цели направят почти 2 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт на российско-казахстанской границе "Караузек", расположенный на территории Астраханской области, модернизируют до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам его встречи с руководителем ФГКУ "Росгранстрой" Геннадием Безлобенко в четверг.

"Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют до конца 2024 года. Стороны согласовали график реконструкции инфраструктуры, а также приняли решение работать в ускоренном темпе. Предполагается, что на объект строители выйдут уже в сентябре текущего года после завершения проектирования. По словам руководителя ФГКУ "Росгранстрой", подрядчик и техника уже готовы приступать к работам", - говорится в сообщении.

Астраханская область выполнила обязательства по предоставлению в безвозмездное пользование учреждения земельных участков для расширения строительной площади. На встрече также поднимался вопрос недостроенных объектов, находящихся на территории КПП. По данным пресс-службы, перспективы их строительства Бабушкин обсудит во время своего визита в Казахстан.

Ранее сообщалось, что, по данным областных властей, на реконструкцию объекта будет направлено почти 2 млрд рублей. Кроме самого терминала, отремонтируют также и подъездные пути.

Астраханская область граничит с Западно-Казахстанской и Атырауской областями Казахстана. Ранее сообщалось, что ежегодно в пункте пропуска Караузек отмечается увеличение транспортного потока в среднем на 10%, при этом в пункте нет условий для комфортного пересечения границы. Соглашение о реконструкции КПП в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" было подписано министром транспорта России Виталием Савельевым и Игорем Бабушкиным в рамках Петербургского международного экономического форума в 2022 году.

МТК "Север - Юг"

Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Индию и Иран.

Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок.