В Челябинской области объявили неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия

Промышленные предприятия уже начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в атмосферном воздухе вредных примесей, сложились в пяти городах Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"16-17 марта 2023 в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений, ночью инверсия). С 19:00 (17:00 мск) 16 марта до 19:00 (17:00 мск) 17 марта в Магнитогорске. С 22:00 (20:00 мск) 16 марта до 19:00 (17:00 мск) 17 марта в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте", - отмечается в материалах.

По прогнозам синоптиков, ветер в регионе западный, юго-западный, его скорость - от 2 до 7 м/с.

В пресс-службе областного министерства экологии сообщили журналистам, что промышленные предприятия уже начали выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух (приостановка части производственных процессов). Министерство ведет круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, а также передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.