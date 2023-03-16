Аксенов заявил, что ремонт дорог в Крым через новые регионы идет, несмотря на обстрелы ВСУ

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Дорожники продолжают ремонт сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, несмотря на обстрелы некоторых зон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

"Я езжу регулярно к коллегам [в новые регионы РФ] и с каждым выездом вижу изменения. Работы ведутся несмотря на то, что в некоторых зонах есть риски прилетов и ежедневно они происходят", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что побывал в Мелитополе Запорожской области и видел, что ремонт ведется по всей дороге.

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. С момента открытия по нему проехало уже более 70 тыс. транспортных средств, при этом трафик постоянно растет.