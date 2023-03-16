В Петербурге начали восстанавливать систему научно-производственных объединений

Вице-губернатор города Владимир Княгинин отметил, что НПО необходимы для создания сложной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Восстановление системы научно-производственных объединений (НПО) началось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Владимир Княгинин на VII Международном форуме труда.

"Сегодня утром на пленарной дискуссии о новых подходах к подготовке инженерных кадров университет ЛЭТИ рассказал, что фактически вводит у себя производственный цех и уже выпускает серийную продукцию. До этого Морской технический университет (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - прим. ТАСС) начал вести подобного рода деятельность. У них поставили восемь заводов, мини-цехов, в прошлом году. И, собственно говоря, декларировали такие подходы сегодня Политехнический университет и Химфарм (Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет - прим. ТАСС)", - сказал Княгинин, уточнив, что НПО необходимы для создания сложной продукции.

По его словам, представители корпорации морского приборостроения отметили, что им нужны сейчас не просто инженеры. На место рабочих принимают с квалификацией инженеров, а на место инженеров - специалистов с научно-исследовательской квалификацией, большим объемом компетенций в исследованиях.

"Потому что продукция настолько сложная, задачи, которые вынуждены решать, в том числе и в рамках импортозамещения, свернув международную кооперацию, настолько сложные, что вынуждены замыкать и исследовательский модуль, включать объединение исследовательского, конструкторского и опытно-производственного сегмента в одну цепочку. Что и делают так называемые НПО", - заключил эксперт.

Власти Петербурга предложили создать универсальную организационную форму для решения научными учреждениями задач импортозамещения и технологического суверенитета. Такой формой может стать система научно-производственных объединений нового типа, соответствующая современным требованиям, поскольку это все же не восстановление советских НПО, а новый формат. Научно-производственные объединения начали создаваться в СССР с конца 1960-х годов в рамках реформы работы научно-исследовательских и конструкторских организаций. НПО создавались с целью объединения усилий конструкторов и промышленников, для уменьшения числа проблем при внедрении новых разработок в производство. В структуру НПО включались научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические организации, опытные производства и промпредприятия.

Форум труда проходит с 15 по 17 марта в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.