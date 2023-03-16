16 марта, 18:42

Саратовская область получит 1,4 млрд рублей на развитие территории бывшего аэропорта

В частности, средства предусмотрены на строительство магистральных инженерных сетей

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит в размере более 1,4 млрд рублей получит Саратовская область на развитие территории бывшего аэропорта в Саратове. В частности, средства предусмотрены на строительство магистральных инженерных сетей, сообщается в четверг в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено распределение инфраструктурных бюджетных кредитов. Принято решение о выделении Саратовской области 1 млрд 449 млн 918 тыс. рублей. Средства предусмотрены на строительство магистральных инженерных сетей при комплексном развитии территории бывшего аэропорта "Центральный" в Саратове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о магистральных сетях водоснабжения, водоотведения, подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, технологическом присоединении к электрическим сетям.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства области, на территории бывшего аэропорта появится новый микрорайон. Там планируется ввести около 1 млн кв. метров жилья, что сопоставимо с годовым объемом ввода жилья по всему региону. Застройкой будут заниматься несколько организаций, нагрузку по социальной инфраструктуре планируется разделить между ними в равной степени. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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