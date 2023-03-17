Под Волгоградом из-за паводка подтопило восемь дворов домовладений сирот

По данным прокуратуры региона, сейчас ситуация стабилизируется

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Прилегающая территория восьми домов, принадлежащих гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Еланском районе Волгоградской области оказалась подтоплена из-за паводка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Как следует из материалов надзорной проверки, в результате обильного таяния снега в период с 6 по 10 марта 2023 года прилегающая территория 8 из 18 указанных домов оказалась в зоне подтопления. При этом непосредственно в домовладения вода не поступала, целостность фундаментов не нарушена. В настоящее время в результате спада воды ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры также уточнили, что по решению суда администрацию Еланского городского поселения обязали обеспечить территорию с домами для детей-сирот надлежащей транспортной инфраструктурой в течение шести месяцев. Кроме того, прокурором в адрес администрации было внесено представление о необходимости обеспечить территории надлежащим уличным освещением и площадками для накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами.

В начале марта 2023 года подъем воды в реках в Волгоградской области спровоцировал подтопление придомовых участков в Михайловском, Еланском, Урюпинском районах. Резкий подъем уровня воды в водоемах также зафиксировали в Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском, Еланском и Кумылженском районах. В последнем развернули пункт временного размещения жителей.