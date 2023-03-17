В Алтайском крае в 2023 году проведут детский благотворительный фестиваль "Белый пароход"

На проведение мероприятия выделили 2,8 млн рублей гранта губернатора региона

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход. Алтай - 2023" впервые пройдет в Алтайском крае. Об этом в пятницу сообщил глава региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"В этом году в Алтайском крае впервые пройдет всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль "Белый пароход. Алтай - 2023". Этот проект под руководством российского оперного певца, солиста Большого театра Николая Диденко существует уже 18 лет", - написал губернатор.

По информации организаторов, фестиваль пройдет в августе. В нем выступят дети из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

На проведение "Белого теплохода" выделили 2,8 млн рублей гранта губернатора Алтайского края, уточнил Томенко. Запланированы гала-концерты детского хора из 89 человек в Барнауле и Бийске. Их выступления будут сопровождать симфонический оркестр филармонии Алтайского края и инструментальный ансамбль под управлением заслуженного артиста России, композитора, пианиста Александра Покидченко.

"Белый пароход" - благотворительный проект, учрежденный для поддержки музыкально-одаренных детей со сложной судьбой в 2005 году в России. Его участники - музыкально-одаренные дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей, детских домов и интернатов - проходят программу музыкальной реабилитации, обучения вокалу, игре на музыкальных инструментах, работе в хоре. В финале "Белого парохода" участники выступают с итоговым гала-концертом. С начала существования проекта в нем участвовали более 2 000 детей.