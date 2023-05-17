17 мая, 14:37

В Йошкар-Оле открыли Дом дружбы народов

В здании создали офисные помещения, концертный, танцевальный и репетиционный залы, конференц-зал, а также холл-фойе для встречи делегаций, размещения выставок, кафе национальной кухни

ТАСС, 17 мая. Дом дружбы народов, который станет площадкой межэтнического взаимодействия, открыли в Йошкар-Оле. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

"Дом дружбы - это символ единства всех народов, которые проживают в республике и нашей стране. Только на дружбе народов, единении основывается сила великой многонациональной Родины. Здесь будут проходить выставки, мероприятия, праздники. Уверен, этот дворец станет местом притяжения для представителей всех народов и национальностей. Поздравляю всех с открытием, и пусть дружба между всеми народами только крепнет и двигает нашу страну вперед", - цитирует пресс-служба Зайцева.

Строительство здания началось в 2021 году. Стоимость работ составила более 390 млн рублей, еще около 300 млн рублей было направлено на приобретение оборудования.

В Доме дружбы народов созданы офисные помещения, концертный, танцевальный и репетиционный залы, конференц-зал, а также холл-фойе для встречи делегаций, размещения выставок, кафе национальной кухни.

В Марий Эл проживают представители более 50 национальностей и действуют 32 национально-культурных общественных объединения. 

Теги:
РоссияМарий ЭлЗайцев, Юрий Викторович
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