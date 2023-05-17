Хуснуллин возглавил оргкомитет по празднованию 50-летия начала строительства БАМа

В состав оргкомитета вошли помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и другие

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился образовать оргкомитет по подготовке к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также в состав оргкомитета вошли помощник президента России Игорь Левитин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Амурской области Василий Орлов и другие.

Указ о праздновании 50-летия начала строительства БАМа в начале марта подписал президент России Владимир Путин.

О БАМе

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Хотя строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.