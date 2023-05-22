В Таттинском районе Якутии паводковые воды отведут через участок автодороги "Колыма"

Движение по участку закрыли

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Работы по отводу паводковых вод проведут на участке федеральной автодороги "Колыма" в Таттинском районе Якутии для защиты от подтопления прибрежных зон сел, расположенных у реки Татта, сообщили в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Вилюй".

"С 14:30 (08:30 мск) 22 мая на участке км 294+500 федеральной трассы Р-504 "Колыма" временно закрыто движение для всех видов автотранспорта. Участок находится в Таттинском районе Республики Саха (Якутия) между селами Ытык-Кюель и Мегино-Алдан", - говорится в сообщении. На участке выполнят мероприятия по пропуску вод реки Татта путем разборки земляного полотна.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проран позволит отвести паводковые воды для защиты от подтопления прибрежных зон в селах Черкех, Боробул и Ытык-Кюель Таттинского района.

"По всему руслу реки Татта начиная от верховьев накопилось много паводковых вод. Вода идет вниз по течению через населенные пункты Чурапчинского и Таттинского районов, а затем попадает в реку Алдан. Паводковая вода пропускается через гидротехнические сооружения. Однако из-за экстремально высоких снегозапасов большинство водохранилищ на границе Чурапчинского и Таттинского улусов [районов] оказались переполненными, что дает большую нагрузку на ГТС. Объемы паводковой воды намного превышают расходы их пропускной способности", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в правительстве, дорога на участке является грунтовой, после спада воды и ее отвода в реку Алдан участок отремонтируют.

В селе Ытык-Кюель, административном центре Таттинского района, подтопило девять дворовых территорий. За сутки уровень воды не изменился, вода удерживается на гидротехнических сооружениях, находящихся вверх по течению реки Татта.