На нижегородской канатке через Волгу запустят один из проектов фестиваля "Горький+"

В нем примут участие известные артисты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Один из аудиопроектов фестиваля "Горький+", который будет посвящен советскому писателю Максиму Горькому, запустят на канатной дороге, соединяющей два города - Нижний Новгород и Бор. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС программный директор фестиваля Оксана Ефременко.

Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа между городами Нижний Новгород и Бор через реку Волга была введена в эксплуатацию в феврале 2012 года. Она стала не только уникальным инженерным сооружением, но и первой в России транспортной канатной дорогой, которая соединила два города, проходя над судоходной рекой. Объект вошел в топ достопримечательностей областного центра.

"Мы действительно стараемся охватить много пространств Нижнего Новгорода, вплоть до того, что один из проектов будет проходить в кабинках канатной дороги. Знаете, для меня было открытие, что в России люди ездят на работу по канатной дороге и действительно это общественный транспорт", - сказала Ефременко.

По ее словам, в проекте примут участие известные артисты, он будет посвящен рассказам писателя. "Люди, которые будут ездить с работы домой и обратно, смогут послушать эти рассказы", - отметила программный директор.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в свою очередь добавил, что важной частью фестиваля в Нижнем Новгороде станут спектакли-променады в парке 800-летия города, в Александровском саду и в Заповедных кварталах. "Заповедные кварталы - это такой небольшой деревянный квартал, где жил Горький, и у него там жил Шаляпин", - сказал Беркович.

Он также рассказал, что отдельный важный блок будет связан с нижегородскими театрами. Часть событий пройдет на Нижегородской ярмарке, где не раз бывал Максим Горький.

Фестиваль искусств "Горький+" пройдет в Казани (2-4 июня), Нижнем Новгороде (6-9 июля) и Москве (11-20 августа).