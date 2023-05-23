Калининградские города представят на конкурс в Минстрой семь проектов благоустройства

Общая стоимость проектов составляет около 2 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Калининградская область представит на конкурс в Минстрой России проекты благоустройства городов региона на сумму около 2 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Региональная комиссия рассмотрела семь конкурсных заявок от шести муниципалитетов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года.

"Участие и победа в конкурсе, реализация на территории наших городов объектов благоустройства становится отправной точкой для развития, местом притяжения жителей и бизнеса. Достичь таких высоких результатов удается благодаря поддержке президента и правительства России. <…> С каждым годом уровень проектов в муниципалитетах качественно растет. Все семь заявок, которые мы рассмотрели, направим на конкурс в Минстрой России", - приводит пресс-служба слова губернатора области Антона Алиханова.

Проекты, предварительно проработанные с Министерством строительства и ЖКХ Калининградской области, подготовлены в двух категориях: малые города с численностью до 20 тыс. человек (Приморск, Гвардейск, Зеленоградск) и малые города с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек (Балтийск, Черняховск, Советск, Гусев). Балтийский городской округ выдвинул сразу два проекта. Общая стоимость представленных проектов - почти 2 млрд рублей. Все они получили поддержку граждан.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Калининградская область принимает в нем участие с начала проведения. Ежегодно муниципальные образования региона становятся победителями и получают поддержку на реализацию проектов благоустройства из федерального и областного бюджетов, отметили в облправительстве.