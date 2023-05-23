Это необходимо для восстановления судоходства в области, сообщили в пресс-службе правительства региона

КИРОВ, 23 мая. /ТАСС/. В Кировской области впервые за 28 лет начали работы по углублению дна реки Вятки, чтобы обеспечить возможность перевозки пассажиров и грузов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области впервые за 28 лет углубляют Вятку. Дно реки планируется углубить на 1 м по всей ширине судового хода в районе Котельнича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о проведении этих работ осенью 2022 года договорились губернатор области Александр Соколов и руководители Федерального агентства морского и речного транспорта. Планируется, что поэтапно с 2023 по 2027 годы будет увеличена категория водного пути реки Вятки с шестой до третьей, что позволит обеспечить габариты судового хода. Это необходимо для восстановления судоходства в области.

В 2023 году Росморречфлот проведет работы по углублению дна реки Вятки на двух участках. Один из них - у города Кирова от грузового порта до Петровской старицы, здесь планируется увеличить протяженность судоходного участка с 5 до 23 км, что позволит обеспечить перевозку нерудных строительных материалов водным транспортом. Второй участок расположен у города Котельнич между центральной частью города и микрорайоном Затон. Углубить дно здесь необходимо для работы пассажирской паромной переправы, протяженность участка - 1,1 км.

"Только в 1995 году в последний раз проводились работы по углублению реки Вятки - на участке от Кирова до Аркуля. Между тем есть запрос жителей региона на возобновление судоходства на Вятке", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона Алексея Жердева. В этом году работы выполняются за счет средств федерального бюджета.

Распоряжением правительства Кировской области утвержден план мероприятий по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории Кировской области в период 2023-2027 годов.