Участники конкурса рисунков из РФ впервые приедут в Петербург на День эрмитажных котов

Праздник состоится 27 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Участников конкурса рисунков ко Дню эрмитажных котов впервые пригласили в Санкт-Петербург на праздник кошек, который состоится 27 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь эрмитажных котов, помощник генерального директора Эрмитажа Мария Халтунен на пресс-конференции ТАСС.

"Дети не приезжали в Петербург, так как мы проводили конкурс на свои деньги и, разумеется, не могли это себе позволить. <…> Сейчас, именно в этом году, спонсоры оплачивают проезд. Дети еще посетят экскурсии в музее, сходят в Михайловский театр и, кажется, посетят концерт "Классика на Дворцовой", - сказала представитель Эрмитажа.

Ранее конкурс был международным, в 2022 году прибыла 1 работа из Японии, и вошла в число 15 победителей. Число участников всероссийского конкурса рисунков на тему "Твой портрет Эрмитажного кота" увеличилось с 1 тыс. в прошлом году до нескольких тысяч в этом году. Одним из новшеств в 2023 году стало то, что Эрмитаж организовал конкурс не только своими силами, но и с помощью других участников, в частности это "Движение первых" и "Московская международная биеннале современного искусства".

"В прошлом году у нас было более 1 тыс. работ. <…> По информации "Движения первых", уже было несколько тысяч участников. <…> Было подано несколько тысяч заявок, из них было отобрано 55 победителей", - уточнила спикер.

Представитель петербургских котокафе и арт-пространств "Республика кошек" и "Республика котов", а также Музея кошки Ольга Титович добавила, что 3 июня пройдет еще один праздник. "Мы готовим еще один праздник для петербуржцев, для всех любителей котов, который пройдет через неделю после Дня эрмитажных котов, это День петербургских котов. Очень любим котов и готовы праздновать каждую неделю. Большой праздник будет на Конногвардейском бульваре, который традиционно переименовывается в Котогвардейский бульвар. 3 июня будет большая секция приютов, выставка породистых кошек, спортивная площадка, на которой можно будет сдать норму ГТО, "норму КТО", как мы называем", - объяснила спикер.

Титович отметила, что в этом году акцент будет сделан на литературный "кошачий" Петербург. Будут приглашены петербургские писательницы, которые пишут книги о приключениях котов.

О "Движении первых"

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина, учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название "Движение первых" получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Об эрмитажных котах

"Служба" эрмитажных котов ведет свою историю с XVIII века, когда из Казани по указу императрицы Елизаветы Петровны привезли "удобных к ловле мышей" котов, а с учреждением Эрмитажа их перевели в статус охранников картинных галерей. В Эрмитаж кошки попадают разными путями: кого-то приносят или подкидывают, иногда животные приходят сами из окрестных районов. Среди них попадаются породистые животные, но в основном это обычные дворовые кошки.

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвятили серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется. Эрмитажного кота могут отдать людям, которые докажут свои добрые намерения по отношению к животному.

В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира. Всего на данный момент официальное число эрмитажных котов - 50.