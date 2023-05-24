В Иркутской области заявили о сохранении международного статуса творческих фестивалей

Заявки на Байкальский кинофестиваль "Человек и природа" поступили из 62 стран, сообщила министр культуры региона Олеся Полунина

ИРКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Крупные фестивали музыки, театров, литературы, документального кино, которые ежегодно проводятся на Байкале, сохранили свой международный статус, несмотря на геополитическую ситуацию. Об этом в среду сообщила ТАСС министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

"Я хочу сказать, что та международная ситуация, те обстоятельства, которые складываются сегодня, события вокруг нашей страны не позволили нам утратить статус международных мероприятий ни по одному пункту нашей культурной повестки. Все фестивали, все мероприятия, которые у нас имеют статус международных, продолжают такими оставаться", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что интерес жителей других стран к творческим событиям на Байкале остается высоким. Например, в этом году заявки на Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа", который пройдет в сентябре, поступили из 62 стран. Это, в частности, Иран, Индия, Турция, Тунис, Ирак, Афганистан, Катар, Доминиканская Республика.

Продолжают укрепляться культурные связи Иркутской области со странами-соседями. В частности, в апреле-мае в Иркутске проходила выставка Союза художников Монголии, а в ближайшие дни откроется выставка работ корейских художников.

В Иркутской области проводится больше десятка международных фестивалей, самые известные и крупномасштабные - музыкальные "Звезды на Байкале", "Джаз на Байкале", фестиваль документальных и научно-популярных фильмов "Человек и природа".