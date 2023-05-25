В Белоруссии открылось представительство научно-образовательного центра "Кузбасс"

По словам главы региона Сергея Цивилева, кузбасские ученые и исследователи открыты к обмену опытом

КЕМЕРОВО, 25 мая /ТАСС/. Представительство научно-образовательного центра "Кузбасс" (НОЦ "Кузбасс") открылось в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В Республике Беларусь на базе инновационной ассоциации "Республиканский центр трансфера технологий" открыто представительство научно-образовательного центра "Кузбасс". Заключено соглашение о взаимном представительстве интересов сторон, разработках в различных отраслях науки и их внедрении в промышленное производство", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Сергея Цивилева, кузбасские ученые и исследователи открыты к обмену опытом, готовы общими усилиями разрабатывать передовые технологии, предоставлять свои изобретения для внедрения в дружественных странах, перенимать опыт иностранных коллег. "НОЦ "Кузбасс" - площадка, консолидирующая образование, науку и бизнес для максимально оперативного продвижения необходимых промышленности инновационных решений", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Торжественное открытие представительства прошло в режиме онлайн-конференции. Директор НОЦ "Кузбасс" Ирина Ганиева в своем выступлении рассказала текущих и планируемых научно-технических проектах центра, крупных комплексных отраслевых мероприятиях в угледобыче, металлургии и здоровьесбережении, о системе трансфера технологий в реальную экономику региона. Директор белорусского центра Александр Успенский в свою очередь поделился рекомендациями по сотрудничеству с организациями из Белоруссии.

НОЦ "Кузбасс" создан в 2019 году, его участниками на сегодняшний день являются шесть организаций высшего образования из Кемеровской области и пять научно-исследовательских институтов и центров (включая организации Российской академии наук). Объединенные центром организации охватывают все научные направления, подчеркнули в пресс-службе. Представительства центра действуют в Китае, Монголии и Вьетнаме.