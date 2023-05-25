В Краснодарском крае Радоницу объявляли нерабочим днем на ближайшие 30 лет

Инициатива исходила от Кубанской Епархии

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. День поминовения усопших - Радоницу - объявили в Краснодарском крае нерабочим днем, такое решение приняли депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии.

"Это необходимо для того, чтобы дать возможность жителям края провести день Радоницы в соответствии с православной традицией: в молитве и поминовении усопших. День поминовения является переходящим и совершается на девятый день после Пасхи. В целях сохранения традиций духовной культуры кубанцев законопроектом день поминовения усопших, то есть Радоница объявляется в Краснодарском крае нерабочим днем", - сообщил в ходе сессии председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан краевого заксобрания Андрей Горбань.

Он отметил, что инициатива исходила от Кубанской Епархии. По его словам, в законопроекте исчислены дни Радоницы, которые будут являться в регионе нерабочими, на ближайшие 30 лет. Председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко в свою очередь отметил, что принятие данной нормы важно для сохранения традиций православия на Кубани.

"Мы предоставляем возможность людям, которые чтут, хранят эту память заблаговременно знать, понимать, что этот праздник будет и в этом году и в следующем, и через 5, и через 10, и через 30 лет - такая возможность у всех будет. Этот праздник ждут практически во всех семьях наших регионов. Инициатива одобрена и поддержана", - сообщил Бурлачко.

Ранее решения об объявлении Радоницы нерабочим днем в регионе принимались ежегодно на основании постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В новость была внесена правка (12:37 мск) - передается с исправлением в заголовке и третьем абзаце в связи с уточнением пресс-службы законодательного собрания, верно - 30 лет