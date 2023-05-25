В Новосибирске открылась Аллея кадетской славы

Это первый подобный культурно-исторический проект в России

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Первая в России Аллея кадетской славы, где установлены выдающихся деятелей отечественной истории, открыли на территории Сибирского кадетского корпуса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Торжественно открыта Аллея кадетской славы России, где установлены 16 бюстов наших великих соотечественников, выпускников кадетских корпусов, которые принесли славу России на военном и гражданском поприще. В церемонии открытия приняли участие сенатор Владимир Городецкий и замгубернатора региона Сергей Нелюбов", - говорится в сообщении.

Городецкий отметил, что это первый подобный культурно-исторический проект в России. "Создание аллеи направлено на воспитание патриотического духа будущих офицеров. Аллея создана на средства благотворителей, ее создание приурочено к 30-летию Сибирского кадетского корпуса. Над проектом и увековечиванием наших великих соотечественников в бронзе работал российский скульптор Денис Стритович, автор более 100 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны", - приводится его слова пресс-служба.

На аллее установлены бюсты личного секретаря Екатерины II Ивана Бецкого, Верховного главнокомандующего русской армией, генерала Алексея Брусилова, художника Василия Верещагина, писателя и ученого Владимира Даля, военного инженера Дмитрия Карбышева, полководца Михаила Кутузова, мореплавателей Ивана Крузенштерна и Михаила Лазарева, авиаконструктора Александра Можайского, организатора производства стрелкового оружия Сергея Мосина, военного летчика Петра Нестерова, писателя Александра Радищева, композитора Николая Римского-Корсакова, поэта и драматурга Александра Сумарокова, адмиралов Федора Ушакова и Павла Нахимова.