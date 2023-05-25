В Брянской области приняли закон о создании вытрезвителей

Первый такой объект появится на территории Брянска

БРЯНСК, 25 мая. /ТАСС/. Закон о создании специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, приняли в трех чтениях в ходе очередного заседания Брянской областной думы. Первый вытрезвитель появится на территории города Брянска. Об этом сообщил руководитель регионального департамента семьи, социальной и демографической политики Евгений Петров в ходе выступления на сессии.

"Законопроект предусматривает определение порядка создания таких учреждений. Им предусмотрено, что в нашем регионе соответствующие учреждения могут создаваться либо в форме государственных учреждений Брянской области, либо структурных подразделений государственных учреждений, а также предусматривает возможность создания соответствующих муниципальных учреждений," - сказал Петров.

Также в трех чтениях был принят закон, наделяющий органы местного самоуправления города Брянска соответствующими полномочиями по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения в общественных местах. "У нас сегодня существует материальная база для того, чтобы эту функцию осуществлять на территории Брянска. Это будет пилотный проект. Есть помещение в Володарском районе площадью более 200 кв. м, которое отремонтировано и пригодно для использования под такие нужды, под такие функции," - сообщил Петров.

После получения опыта работы специализированных учреждений в областном центре эта практика будет распространена и на другие муниципальные образования региона, отметил руководитель департамента.

Соответствующие изменения были внесены и в закон о межбюджетных отношениях Брянской области в части утверждения порядка и методики распределения субвенций местным бюджетам.