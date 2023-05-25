Дайверы из Орловской области обнаружили затонувший корабль в бухте на острове Валаам

Экспедиция клуба подводного плавания "Диво" проходит в рамках исследовательского проекта с 15 по 25 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дайверы клуба подводного плавания "Диво" из Орловской области в ходе исследовательского проекта по изучению Ладожского озера в одной из бухт острова Валаам обнаружили затонувший корабль, предварительно периода конца XIX - начала XX века. На корабле также обнаружены две бутылки этого же периода, сообщил ТАСС участник экспедиции Станислав Трофимов.

"Погрузившись на дно - на глубину 10 м - обнаружили затонувший корабль, сильно разрушенный, длиной около 15 м. Дайверы с помощью металлоискателя, визуально обследовали, из завалов удалось достать две бутылки. <…> Бутылки датируются концом XIX - началом XX века. <…> По этим находкам можно предположить, что корабль периода конца XIX - начала XX века, скорее всего, он использовался для транспортировки людей, нужд монастыря", - сказал он.

По словам Трофимова, судно имеет серьезные повреждения, дайверам удалось поднять две бутылки, на первой нанесена надпись "Завед. искусств. мин. водъ", предположительно, ее использовали как тару для святой воды. На второй бутылке изображены основатели Валаамского монастыря Герман и Сергий, нанесена надпись "преподобные чудотворцы Сергий и Герман Валаамские". "Скорее всего, маленькая бутылочка использовалась для хранения освященного масла, туристы и паломники, которые приезжали на остров, всегда увозили с собой масло", - отметил он, добавив, что участники экспедиции продолжат работу по сбору информации о корабле.

Экспедиция клуба подводного плавания "Диво" проходит в рамках исследовательского проекта с 15 по 25 мая, целью экспедиции является поиск затонувших кораблей периода Великой Отечественной войны и церковных артефактов на Ладожском озере. В поисках участвуют 16 водолазов, в том числе подводные фотооператоры и видеооператоры, участники ДОСААФ России.

На южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии в северо-западной части Ладожского озера расположен Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Точная дата основания Валаамской обители неизвестна, но считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Во время войны между СССР и Финляндией (1939-1940) постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации. В 1989 году часть бывших монастырских построек была возвращена Русской православной церкви, в 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.