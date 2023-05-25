На Ставрополье включили в эксперимент по взиманию курортного сбора новый округ

Сбор введут на территории Минераловодского городского округа с 1 августа, его размер составит 100 рублей

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Дума Ставрополья поддержала включение Минераловодского городского округа края в перечень территорий, участвующих в эксперименте по взиманию курортного сбора. Заявка на включение поступила от главы округа Вячеслава Сергиенко, сообщил в четверг на заседании краевого парламента министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

"В соответствии с заявкой, представленной главой Минераловодского городского округа, предложено дополнить перечень новой территорией - муниципальным образованием "Минераловодский городской округ". Округ является одним из мест для развития туризма, отдыха и лечения, создания новых санаторно-курортных комплексов Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Депутаты утвердили включение округа в число участников эксперимента сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. "Курсбор на новой территории будет введен с 1 августа и составит 100 рублей. Для Минераловодского городского округа это дополнительный инструмент развития, который будет способствовать строительству, реконструкции и благоустройству объектов курортной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба спикера краевого парламента Николая Великданя.

Прогнозируемый объем курортного сбора в округе в 2023 году составляет более 4,4 млн рублей, в 2024 году - более 10,8 млн рублей. Эксперимент по взиманию курортного сбора реализуется на Ставрополье с 2018 года. Ранее его участниками были четыре города-курорта Кавказских Минеральных Вод - Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Минераловодский городской округ также входит в состав этого эколого-курортного региона.