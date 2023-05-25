В Петербурге предложили ввести лицензирование частных учреждений социального обслуживания

Инициативу поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга выступили с инициативой обязательного лицензирования деятельности по социальному обслуживанию граждан. Об этом в четверг сообщил губернатор города Александр Беглов во время заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Мы выступили с инициативой введения обязательного лицензирования деятельности по социальному обслуживанию граждан, и нас поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова. Я думаю, что вопрос этот будет решен в ближайшее время", - сказал он.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, речь идет о частных учреждениях, предоставляющих социальное обслуживание. Сейчас такие организации закрыты от постоянного наблюдения надзорными органами. "Одно из предложений было, чтобы ввести лицензирование подобных частных предприятий, чтобы их схема работы была прозрачна. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет все-таки решен, потому что это жизнь и здоровье наших граждан", - сказала она, добавив, что в Петербурге насчитывается около 30 частных организаций.

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Ленобласти и Петербурге с 23 по 25 мая. В совете принимают участие омбудсмены 87 субъектов России - вместе с представителями новых регионов. 25 мая состоялось пленарное заседание в Президентской библиотеке им. Ельцина, главной темой стала защита и соблюдение прав людей в сфере социального обслуживания.