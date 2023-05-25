Школьники Карачаево-Черкесии пройдут профессиональные пробы на крупных предприятиях

В числе партнеров проекта оказались автосалон "Кавказ Лада", завод по производству счетчиков электроэнергии и электромонтажных устройств "Каскад" и производитель лекарственных препаратов "Флора Кавказа"

ЧЕРКЕССК, 25 мая. /ТАСС/. Учащиеся 6-11 классов Карачаево-Черкесии узнают специфику работы и пройдут профессиональные пробы на крупных предприятиях региона в рамках проекта "Билет в будущее". Об этом рассказала ТАСС в четверг региональный координатор проекта Мадина Эдиева.

"В рамках партнерства школьники познакомятся с потенциальными работодателями, а также на практике узнают особенности и специфику работы конкретных предприятий. Знакомство с предприятиями будет проходить в форматах промышленных экскурсий, мастер-классов и профессиональных проб", - отметила Эдиева.

Как отмечается, партнерами реализации проекта "Билет в будущее" станут крупные предприятия Карачаево-Черкесии, в том числе автосалон "Кавказ Лада", завод по производству счетчиков электроэнергии и электромонтажных устройств "Каскад" и производитель лекарственных препаратов "Флора Кавказа".

Участниками проекта, который реализуется по нацпроекту "Образование", в 2023 году станут более 5,8 тыс. учащихся Карачаево-Черкесии. За 2022 год по проекту было проведено 173 профориентационных урока, 3,6 тыс. онлайн-диагностик при сопровождении 25 педагогов-навигаторов.