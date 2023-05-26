26 мая, 14:18
Извержение вулкана Шивелуч

Школьников Камчатки отправили на отдых в "Артек" после вулканического пеплопада

Отдохнуть в лагере смогут дети в возрасте от 8 до 17 лет

ТАСС, 26 мая. Группу школьников из Усть-Камчатского района Камчатки отправили на санаторно-курортное восстановление в "Артек" после сильнейшего вулканического пеплопада, произошедшего в середине апреля.

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Первая группа детей из Усть-Камчатского района отправлена на отдых - в международный детский центр "Артек", это 71 школьник из Ключей и Козыревска, которые направлены на санаторно-курортное восстановление", - говорится в сообщении.

Отдохнут в "Артеке" дети в возрасте от 8 до 17 лет. Смена продлится с 28-29 мая по 17-18 июня. В эти же даты планируется отдых еще 50 школьников во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Во второй половине июля и в августе отдохнуть в "Океане" смогут еще около 100 ребят из пострадавших от ЧС поселков. 

Теги:
РоссияКамчатский крайИзвержение вулкана Шивелуч
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