26 мая, 19:24

В Нижегородской области нашли церковный ковш конца ХVII-ХVIII веков во время раскопок

Находка обнаружена под Арзамасом

ТАСС, 26 мая. Археологи обнаружили во время раскопок в Нижегородской области церковный ковш, который относится к концу ХVII - началу ХVIII века. Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале.

"По предварительным оценкам, эта находка относится ко второй половине ХVII - первой половине ХVIII века", - отметил он.

Никитин добавил, что находка обнаружена под Арзамасом. "При раскопках в районе поселка Выездное у храма в честь иконы Божией Матери Одигитрия Смоленская нашли этот серебряный корец - небольшой церковный ковш для запивания после причастия", - уточнил губернатор.

Он также пояснил, что более детальная информация появится после расчистки этой находки. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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