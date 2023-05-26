В Нижегородской области нашли церковный ковш конца ХVII-ХVIII веков во время раскопок

Находка обнаружена под Арзамасом

ТАСС, 26 мая. Археологи обнаружили во время раскопок в Нижегородской области церковный ковш, который относится к концу ХVII - началу ХVIII века. Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в своем Telegram-канале.

"По предварительным оценкам, эта находка относится ко второй половине ХVII - первой половине ХVIII века", - отметил он.

Никитин добавил, что находка обнаружена под Арзамасом. "При раскопках в районе поселка Выездное у храма в честь иконы Божией Матери Одигитрия Смоленская нашли этот серебряный корец - небольшой церковный ковш для запивания после причастия", - уточнил губернатор.

Он также пояснил, что более детальная информация появится после расчистки этой находки.