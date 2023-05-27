В Архангельской области началась летняя навигация

Сезон открыло старейшее в России пассажирское судно - колесный пароход "Н. В. Гоголь"

ТАСС, 27 мая. Старейшее в России пассажирское судно - колесный пароход "Н. В. Гоголь", которому исполняется 112 лет, начал летнюю навигацию на реке Северная Двина в Архангельской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Наш знаменитый пароход-колесник "Н. В. Гоголь" сегодня вновь открыл летнюю навигацию. Старейшему пассажирскому судну России в этом году исполняется 112 лет", - написал Цыбульский.

Два однотипных судна, "Н. В. Гоголь" и "Генерал Кондратенко" (позднее переименован в "А. И. Желябов") были построены в 1910-1911 году в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе по заказу Северного пароходного общества "Котлас - Архангельск - Мурманск". С 1911 года "Н. В. Гоголь" работал на линии Вологда - Архангельск.

"За свою долгую историю пароход многое повидал: сначала на нем перевозили пассажиров, а во время Великой Отечественной войны доставляли боеприпасы и продовольствие", - уточнил Цыбульский.

В 1994-1996 годах судно капитально отремонтировали, модернизировали некоторые системы, изменили интерьер кают, но машинное отделение на 90% сохранили в первозданном виде. "Сегодня единственный в стране пароход-колесник возит жителей и гостей Архангельской области на речные прогулки, используется как площадка для отдыха и деловых встреч", - добавил он.