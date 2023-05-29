В Иркутской области, Забайкалье и Бурятии выявили более 870 свалок

Основную часть из них региональные власти предлагают включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

ТАСС, 29 мая. Более 870 свалок расположено недалеко от Байкала - в Бурятии, Иркутской области и в Забайкалье. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

"Инвентаризацию в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии мы завершили. Причем обследовали даже самые маленькие свалки. По итогу у нас вышло 872 штуки: в Иркутской области - 305 штук, Республике Бурятия - 491 штука, Забайкальском крае - 76 штук", - сообщил Козлов.

По его словам, региональные власти предлагают включить 597 свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы изыскать источники финансирования для ликвидации. "208 свалок в Забайкалье и Иркутске небольшие, и регионы взяли на себя обязательство самостоятельно их убрать", - добавил Козлов.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий запрет на использование одноразового пластика рядом с Байкалом. По мнению министра, такая мера позволит не только сохранить экологию Байкала, но отработать на одной из наиболее чувствительных природных территорий механизм предотвращения попадания одноразового пластика в окружающую среду. Согласно законопроекту, ограничение будет вводиться постепенно.

"Предусмотрен достаточно большой переходный период, что позволит всем участникам подстроиться под новые правила, а Байкал сделать чище, - добавил Козлов. - Далее опыт ляжет в основу регулирования сокращения пластикового загрязнения и на других особо ценных природных территориях".

В апреле 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и региональным властям подсчитать все незаконные свалки на Байкальской природной территории, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования земли.

Озеро Байкал

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.