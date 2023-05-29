На границе Якутии и Приамурья намерены увеличить пропускную способность Малого БАМа

В частности, планируется построить 16,5 км двухпутной вставки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мая. /ТАСС/. "Бамстроймеханизация" (входит в Группу компаний 1520) в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог построит 16,5 км двухпутной вставки на границе Якутии и Амурской области, а также удлинят пути на разъезде Якутский. Это позволит увеличить пропускную способность Малого БАМа в 1,3 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГК 1520.

"ГК 1520 увеличит пропускную способность Малого БАМа на границе Амурской области и Якутии. "Бамстроймеханизация" (входит в Группу компаний 1520) реконструирует разъезд Якутский и построит 16,5-км двухпутную вставку на перегоне Нагорная-Якутская - Аям линии Тында - Нерюнгри", - говорится в сообщении. Дополнительные пути позволят увеличить пропуск поездов с развивающихся угольных месторождений Южной Якутии. По информации компании, пропускная способность увеличится с 23 до 27 пар поездов в сутки. Провозная - в 1,3 раза (с 21,3 до 27,7 млн тонн).

Переключить движение на новые пути лимитирующих участков Малого БАМа планируют в 2024 году. На перегоне Нагорная-Якутская - Аям построят 11 мостов, удлинят 6 действующих водопропускных труб и смонтируют 2 новых. Также ГК 1520 реконструирует разъезд Якутский, расположенный на границе двух субъектов. Работники удлинят существующие пути для составов до 71 вагонов. Для сохранения вечной мерзлоты в основании земляного полотна на откосах насыпи выполнят охлаждающую наброску.

Модернизация коснется и системы энергоснабжения. На участке установят 590 новых металлических опор под высоковольтные и низковольтные линии. Для обеспечения бесперебойного управления движением поездов уложат более 120 км кабелей связи и устройства сигнализации, централизации и блокировки.

Участок, где ведется строительство, один из сложнейших на Дальневосточной железной дороге. Он проходит через Становой хребет, разделяющий Амурскую область и республику Саха (Якутия). Здесь много кривых малого радиуса, подъемов, скальных выемок. Действующие разъезды не позволяют принимать длинносоставные поезда. Эти факторы ограничивают пропускную и провозную способности однопутной магистрали.

Программа развития Восточного полигона реализуется на Дальневосточной железной дороге с 2013 года. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба призван обеспечить рост грузопотока к морским портам, увеличить объемы транзитных контейнерных перевозок.